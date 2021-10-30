Пожар в многоквартирном доме произошёл накануне вечером в Муроме на улице Совхозной. Для тушения...

Пожар в многоквартирном доме произошёл накануне вечером в Муроме на улице Совхозной.Для тушения пожара были созданы 2 звена газодымозащитной службы: одно звено проникло в квартиру через окно по автолестнице, второе - через подъезд. Пожарные не дали распространиться огню на соседние квартиры и оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.