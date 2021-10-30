48-летний владимирец воспользовался моментом и вынес из магазина 6 гаджетов, общая стоимость...

48-летний владимирец воспользовался моментом и вынес из магазина 6 гаджетов, общая стоимость которых составила около 140 тысяч рублей.Личность злоумышленника удалось установить с помощью видеозаписи. На ней видно, как мужчина открывает витрину с помощью оставленного в ней ключа.Подозреваемый дал признательные показания. Объяснить свой поступок гражданин не смог, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Все похищенные телефоны изъяты.В отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело.Видео: пресс-служба УМВД России по Владимирской области.