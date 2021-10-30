Девушки за мяч борются уже 110 лет. Российская сборная готовится и к Евро 2022. И что нам приятно...

Девушки за мяч борются уже 110 лет. Российская сборная готовится и к Евро 2022. И что нам приятно отметить: во владимирской спортивной школе олимпийского резерва впервые открывают группы для юных футболисток.Полина Тихомирова умеет выполнять сложные финты, которые даже в мужском футболе увидишь редко. Например, вот это - радуга. И если у парней в кумирах - Пеле, Роналду, Месси, то у девушек...Полина Тихомирова, футболистка: «У меня есть кумир - Надя Карпова. У нее была травма, сейчас она восстанавливается. Она молодец».Полина, как и многие другие девочки начала играть в футбол с друзьями-мальчишками и заинтересовалась. А вот у Алисы Ивахнушкиной другая причина появления в этом виде спорта.Алиса Ивахнушкина, футболистка: «Я ненавижу, когда мой брат на приставке играет в футбол. Когда папа смотрит с Марком, но мне нравится на воротах стоять».Но на воротах Алиса стоит пока неуверенно, что неудивительно ей всего 8 и это только начало её футбольной карьеры. Тренирует девочек - Александра Лещенко. Занимается футболом она с 12 лет, играла в Собинской женской команде. После стала футбольным арбитром. А переехав во Владимир, в 2019 году, начала тренировать девочек играть в мини-фубол. Но скоро, в январе, Александра станет тренером уже по "большому" футболу. Будет готовить юных футболисток во Владимирской спортшколе олимпийского резерва.Александра Лещенко, тренер по женскому футболу: «Конечно, в голове людей работает мощный стереотип, что футбол это не для девочек. Как правило, когда приводят маленьких девчонок - этот стереотип в голове у родителей, а не у детей. Родители решили, что девочка будет мальчиком. Ноги банки будут, кривые. Да ноги кривые вообще не из-за футбола. Чем больше о женском футболе говорят, чем больше показывают, тем нам проще».И действительно, все больше девушек приходят в футбол. Как говорит Александра, возможно, женские команды не такие атлетичные и быстрые, но по технике ничуть не уступают мужским.Девушки-футболисты более 100 лет борются за мяч и право считаться полноценными спортсменками. Женщины впервые вышли на поле в 1911 году в составе команд "Пушкино" и "Петровско-Разумовская" лига. И тогда они сыграли 5:1- в пользу Пушкино.В теории женский футбол мог бы активно развиваться в Советском союзе, где равенство мужчин и женщин было частью идеологии, но этого не произошло. Одна из главных причин - женский футбол не мог приносить стране медали, потому что не входил в программу Олимпийский игр, не проводились и женские чемпионаты мира. Первая национальная женская сборная была основана в 1987 году . Кандидаток в команду отбирали из легкоатлеток и хоккеисток. На турнир международного масштаба команда вышла в 1993 году, это был чемпионат Европы. С тех пор девушки демонстрируют свой профессионализм. Так, недавно российская женская сборная по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 4:0 в нашу пользу. Возможно, эта победа поможет девушкам пройти в финальную часть чемпионата мира по футболу в 2023 году.Владимирские спортсменки пока побеждают пока только на областном уровне. Недавно они выиграли первенство области по мини футболу, теперь готовятся обыграть мальчишек на таких же соревнованияхТатьяна Подгорная, футболистка: «С мальчиками нашего года достаточно сложно играть, потому что... видимо ещё психологически влияет, но вот мальчиков чуть младше нас мы обыгрываем и достаточно часто».Побеждать вскоре будут и в большом футболе, говорит тренер Александра Лещенко. С января начнутся тренировки в Спортивной школе олимпийского резерва. Сейчас идет отбор, ищут таланты, которые, в будущем смогут добиться успеха. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"