В 33-ий регион он приехал по поручению Президента Владимира Путина. Область - в списке субъектов,...

В 33-ий регион он приехал по поручению Президента Владимира Путина. Область - в списке субъектов, где резко ухудшилась ситуация по коронавирусу. Какую помощь окажут? - расскажет Мария Платанюк.Поражение лёгких - 2 трети по рентгену.Между жизнью и смертью. Красная зона владимирской больницы номер 5. Все пациенты - с тяжёлым течением коронавируса. Палаты реанимации министр здравоохранения Михаил Мурашко посещает вместе с врио губернатора Александром Авдеевым. Все, кого в жёсткой форме атаковал ковид - невакцинированы, отмечает глава Минздрава. Каждый день в регионе прививаются до 6 тысяч человек. Но этого недостаточно, чтобы сформировать "коллективную броню" от ковида.Ситуация во Владимирской области, по словам министра, напряжённая.Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации: "Обсудили каждого больного в реанимации, провели консилиумы, согласовали тактику лечения. Все пациенты, находящиеся в реанимации, не вакцинированы.С сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. Задаю вопрос: почему не вакцинировались, Говорят, глупые были".Полный курс вакцинации от ковида прошли свыше 350 тысяч жителей области. Как идёт работа, министр расспрашивает сотрудников прививочных кабинетов. Важно вакцинировать старшее поколение. Во Владимирской области прививки от ковида сделали только 42 процента тех, кто старше 60. А охват нужен тотальный. Встретился Михаил Мурашко и с врачами женской консультации. Напомнив, беременные женщины- в особой группе риска. В новую волну пандемии они болеют особенно тяжело. Дельта-штамм не щадит. А потому важно привиться после 22-ой недели беременности. Уже сняты ограничения по вакцинации женщин кормящих. Ещё одно важнейшее решение Минздрава - по "Спутнику Лайт".Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации: "Вакцина "Спутник лайт" должна применяться только для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двухэтапной вакцинации и это принципиально важно для того, чтобы сохранить здоровье".Система здравоохранения работает на пределе. В инфекционном отделении областной детской клинической больницы лежат самые маленькие пациенты с ковидом. Есть тяжелые. А всего в регионе коронавирусом болеют около 2 тысяч детей.Здесь у нас красная зона, фильтр, 4 бокса ковидных.Также Михаил Мурашко посетил ПЦР-лабораторию на базе областного кожно-венерологического диспансера и оценил работу владимирской городской станции скорой помощи. Диспетчеры принимают по 300 вызовов в сутки.На какие сутки звонят. С ковидом? И на первые. Очень боятся.Автопарк - новый, но бригад- 15. Михаил Мурашко поручил увеличить их минимум до 25.Проект, который нужен как воздух - новый ковидный госпиталь на несколько сотен мест. Строительство быстровозводимого инфекционного корпуса планируют начать в Камешковском районе до конца года.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: "Наши специалисты в ближайшее время выедут в один из регионов для того, чтобы изучить такой уже практически построенный объект . Сроки возведения- около полугода, это не быстро. Это не значит, что мы снимем нагрузку с системы здравоохранения, но мы не собираемся ждать 22-ого года. Должны выйти на процедуру определения подрядчика, стоимости и типа проекта уже в декабре".Важнейший объект построят на условиях софинансирования. Регион получит необходимую поддержку.Мария Платанюк, специальный корреспондент: "Нарастить темпы вакцинации- одна из главных задач, поставленных Владимирской области. Минздрав призывает максимально эффективно использовать режим нерабочих дней. По словам министра Михаила Мурашко, аргумент: "не сделал прививку, потому что не успел», в условиях суровой ковидной реальности уже не работает".Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".