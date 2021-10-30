В сутки диспетчеры принимают до 300 вызовов.

Во время визита на владимирскую станцию скорой медицинской помощи министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поставил задачу увеличить количество выездных бригад до 25. Напомним, что сегодня глава Минздрава по поручению Владимира ПутинаОн побывал на СМП вместе с врио губернатора Александром Авдеевым. Министр пообщался с коллективом, оценил техническую оснащённость медучреждения, задал несколько вопросов главврачу Георгию Жукову.Ему рассказали, что в сутки диспетчеры принимают до 300 вызовов, огромная часть которых от больных с подозрением на коронавирус. Сейчас на станции работает 15 бригад.Напомним, что владимирская медицина давно . При этом за год на городскую станцию скорой помощи пришли работать В списке новых сотрудников: четыре врача (в том числе врач-анестезиолог-реаниматолог и врач-психиатр), 14 водителей, а также 41 сотрудник - это фельдшеры и медсёстры.С 2021 года для медиков увеличены единовременные выплаты. Право на два миллиона получили врачи, педиатры, психиатры и анестезиологи-реаниматологи, которые работают в составе выездных бригад. На один миллион рублей могут рассчитывать фельдшеры и медсёстры-анестезисты.