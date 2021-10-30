Лечить малыша помогают медики из федерального консультативного центра.

Медики из федерального консультативного центра помогают в лечении младенца из Владимирской области, который на третий день после рождения заболел коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал 30 октября во время«Он заразился от мамы. Потребовалась искусственная вентиляция лёгких. С первых дней постановки диагноза в лечении помогают специалисты научного центра детей и подростков», — отметил глава Минздрава.Во время визита госслужащего обсуждался вопрос выезда столичных врачей, чтобы на месте оказать помощь новорождённому. Рассматривается и перевод маленького пациента в другое медучреждение.Добавим, что Михаил Мурашко призвал беременных привиться от COVID-19, ведь антитела, выработанные у матери, преодолевают плацентарный барьер и защищают малыша. Летом Минздрав официально разрешил прививать будущих мам, начиная с 22-ой недели вынашивания плода.