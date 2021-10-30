Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 62 486 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 октября выявлено 321 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 75 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасную болезнь в 34 сл. в Гусь-Хрустальном, 33 сл. в Муромском, 29 сл. в Ковровском, 17 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Киржачском, 14 сл. в Собинском, 13 сл. в Гороховецком, 13 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Суздальском, 12 сл. в Александровском, 12 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Камешковском, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 2 сл. в г. Радужный).Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 62 486 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 721 случай во Владимире, 7228 - в Гусь-Хрустальном районе, 6894- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.