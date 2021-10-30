На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:75 - во Владимире;34 - в Гусь-Хрустальном районе;33 - в Муромском районе;29 - в Ковровском районе;17 - в Кольчугинском районе;16 - в Киржачском районе;14 - в Собинском районе;13 - в Гороховецком, Юрьево-Польском и Суздальском районах;12 - в Александровском, Петушинском и Вязниковском районах;8 - в Камешковском районе;7 - в Селивановском районе;6 - в Судогодском районе;5 - в Меленковском районе;2 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 486 случаев заболевания.