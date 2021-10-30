На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
75 - во Владимире;
34 - в Гусь-Хрустальном районе;
33 - в Муромском районе;
29 - в Ковровском районе;
17 - в Кольчугинском районе;
16 - в Киржачском районе;
14 - в Собинском районе;
13 - в Гороховецком, Юрьево-Польском и Суздальском районах;
12 - в Александровском, Петушинском и Вязниковском районах;
8 - в Камешковском районе;
7 - в Селивановском районе;
6 - в Судогодском районе;
5 - в Меленковском районе;
2 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 486 случаев заболевания.