В учреждении побывал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В инфекционном отделении Владимирской областной клинической больницы лежат четыре ребёнка с ковидом, у которых течение заболевание проходит в тяжёлой форме. Сегодня медучреждение , который проводит«Доля детей, заразившихся COVID-19, составляет 13%. В ковидарии мамы лежат вместе с малышами. Из них четверо – тяжёлые. Все юные пациенты обеспечены необходимым лечением», - рассказала министру и губернатору главный врач больницы Светлана Макарова.Она также добавила, что ОДКБ оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом.