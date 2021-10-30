На своём посту Вячеслав Валерьевич продолжит обеспечивать деятельность Фемиды.

Во Владимирской области Вячеслав Калинин возглавил Управление судебного департамента. Приказ о его назначении подписан в Верховном суде РФ.28 октября председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин официально озвучил информацию коллегам. На протяжении трёх лет руководитель занимал пост исполняющего обязанности начальника Управления.На своём посту Вячеслав Валерьевич продолжит обеспечивать деятельность Фемиды.