Погибших и пострадавших в обоих случаях нет. Дознаватели ведомства устанавливают причины случившегося.

За ночь на трассах Владимирской области два автомобиля сгорели дотла.В 22-40 29 октября на 187 километре трассы М-7 в Судогодском районе загорелась машина. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла четыре квадратных метра. Сотрудники МЧС потушили пламя. К ликвидации привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.В 03-05 30 октября у поворота на посёлок Бавлены на автодороге Кольчугино - Юрьев-Польский вспыхнул ВАЗ-2112. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось горение всего автомобиля на площади три квадратных метра. Огонь потушен. На происшествие выезжали 2 единицы техники, а также 6 человек.Погибших и пострадавших в обоих случаях нет. Дознаватели ведомства устанавливают причины случившегося.