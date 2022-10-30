В ночь на понедельник, c 30 на 31 октября, во Владимире температура воздуха опустится ниже...

В ночь на понедельник, c 30 на 31 октября, во Владимире температура воздуха опустится ниже нуля.По словам метеоролога, вместе с похолоданием в регионе стоит ожидать гололедицу и небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега.31 октября днём будет пасмурно, небольшой дождь. Температура повысится лишь до +1 градуса тепла. Ветер северный - З,9 м/с. Атмосферное давление - 741 мм рт. ст.1-го ноября днём также будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Ветер северный, 6 м/с. Давление: 749 мм рт. ст.В некоторых районах Владимирской области воздух прогреется до +2 градусов тепла. Ночью ожидается от 0 до -3 градусов мороза.Фото: Pxfuel.com