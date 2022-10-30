Ближайшие пять лет в жизни сына Елены Яковлевой будет непростой период.

Ближайшие пять лет в жизни сына Елены Яковлевой будет непростой период.Наследник прославленной актрисы привлекает очень много внимания к себе, хотя бы потому, что является обладателем необычной внешности – тело молодого человека полностью покрыто татуировками. Денис Шальных не пошел по стопам матери в творческий мир, бросив обучение в вузе на режиссера. Сейчас сын Елены Яковлевой с увлекается спортом, много качается, а вот кем работает неизвестно.Два года назад он откровенно признавался, что сидит у матери на шее: мол, брать у нее деньги не стыдно. Очевидно, что звезда театра и кино в глубине души надеется, что ее кровинушка все же устроится в жизни. Вот только эзотерик Ольга Фисенко молодого человека обрекла на печальный конец – на бедность и одиночество.Но все может сложиться иначе, если сын Елены Яковлевой возьмется за ум, начнет развиваться в карьерном плане, а также усердно работать над своим эмоциональным состоянием, иллюзиями и чувством обреченности. Эксперт уверена, что Денис Шальных мог бы добиться успехов в спорте, рекламе и работе, связанной с социальными сетями. Однако ему не хватает усидчивости."Может браться за много дел, но сложно доводить до конца, это касаться будет и работы и отношений", – объяснила эзотерик, отметив, что парню необходимо сконцентрироваться деле, на которое хватит его сил.Вообще, считает Ольга Фисенко, ближайшие пять лет в жизни сына Елены Яковлевой будут непростыми: это будет время работы над собой и со своими страхами.