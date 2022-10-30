Что приготовить на обед или ужин? Ответа на этот вопрос порой нет, когда кулинарная фантазия иссякла. Но не стоит идти по кругу и готовить то, что было на прошлой неделе. Вот несколько блюд из бюджетных продуктов, которые можно подать к столу в полдень или вечером.

Что приготовить на обед или ужин? Ответа на этот вопрос порой нет, когда кулинарная фантазия иссякла. Но не стоит идти по кругу и готовить то, что было на прошлой неделе. Вот несколько блюд из бюджетных продуктов, которые можно подать к столу в полдень или вечером.Картофельные котлеты – то, что можно приготовить для себя и близких. Для этого необходимо пять-шесть картофелин, два яйца, 50 граммов муки, столько же сливочного масла, а также подсолнечное масло и полстакана панировочных сухарей. Картофель, конечно же, нужно помыть и почистить, затем сварить ее на среднем огне до готовности, посолив воду после закипания.Готовый картофель нужно, добавив сливочное масло, размять до состояния пюре. Далее следует добавить яйца и муку и, разумеется, перемешать. Когда получившая масса немного остынет, нужно сформировать котлеты и обвалять их в панировочных сухарях. Как вы уже догадались, котлеты из картофеля нужно обжарить на раскаленном растительном масле до румяной корочки.Еще одна отличная идея на обед или ужин – котлеты из квашеной капусты. Для их приготовления понадобится 350 граммов капусты, полстакана овсяных хлопьев, одна головка репчатого лука, яйцо, мука для панировки, соль и специи, которые можно будет добавить по вкусу.Овсяные хлопья и взбитое яйца следует смешать и поставить на 10-15 минут. За это время получившаяся масса должна набухнуть. Пока это происходит, нужно обжарить репчатый лук, нарезанный полукольцами. Золотистый цвет будет означать его готовность. Квашенную капусту не забываем отжать. После этого необходимо перемешать все ингредиенты и слепить котлеты. Обваливаем их в муке и обжариваем.Если у вас есть полкило куриного филе, стоит подумать о приготовлении сливочного куриного супа. Помимо мяса, понадобятся пять картофелин, 150 граммов плавленого сыра, две луковицы, одна морковь, лавровый лист и перец горошком. В этом случае тоже нет ничего сложного. Пока варится филе, одна луковица и лавровый лист, нужно обжарить другую луковицу и измельченную морковь. Получившаяся зажарка отправляется в суп. Плавленый сыр добавляется незадолго до приготовления блюда.