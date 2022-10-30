Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступил с инициативой помочь продовольствием беднейшим государствам. Речь идет о безвозмездной поставке полумиллиона тонн зерновых культур нуждающимся странам. Предприниматель Евгений Пригожин поддержал эту дружескую инициативу правительства РФ.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступил с инициативой помочь продовольствием беднейшим государствам. Речь идет о безвозмездной поставке полумиллиона тонн зерновых культур нуждающимся странам. Предприниматель Евгений Пригожин поддержал эту дружескую инициативу правительства РФ.Пригожин отправил главе Минсельхоза открытое письмо, которое опубликовала пресс-служба компании "Конкорд"."Сегодня вы сделали крайне своевременное заявление, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия и в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых", – говорится в послании.При этом бизнесмен указал, что у России на Африканском континенте есть друзья и партнеры, которым необходимо оказать помощь в первую очередь.По мнению Пригожина, который не понаслышке знает об африканских реалиях, так как сам длительное время плотно вовлечен в них, прежде всего зерно надо выделить ключевыми партнерами РФ на этом материке. Это Центральноафриканская Республика, Мали, государство Эритрея, Гвинейская Республика (Конакри) и Буркина-Фасо."Данные страны активно поддерживают нашу страну на международной арене. Коллективный Запад оказывает беспрецедентное экономическое и политическое давление на эти дружественные Российской Федерации правительства", — подчеркнул бизнесменПригожин попросил рассмотреть возможность поставки зерновых культур именно в эти страны в рамках объявленной Минсельхозом инициативы.