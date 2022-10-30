Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась кадрами важного события.

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась кадрами важного события.В личном блоге знаменитость заинтриговала подписчиков, сообщив, что отправляется в путешествие с подругой ради одного очень талантливого мужчины. Артистке пришлось заранее спланировать поездку, так как попасть на выступление этого человека очень непросто – вот уже три года он не показывается перед московскими зрителями.Как оказалось, счастливая Виталина Цымбалюк-Романовская запрыгнула на концерт огромного мужика, точнее солидного и очень уважаемого в российском шоу-бизнесе. Знаменитость специально отправилась в Санкт-Петербург, чтобы побывать на выступлении Максима Фадеева.Пианистка опубликовала несколько видео, на которых заметно, как она полностью погружена в музыку: сидя в кресле, телом подалась вперед, губы шепчут слова любимой песни, а на лице красуется блаженная улыбка."Люблю быть зрителем на хороших концертах", – подписала кадры Виталина Цымбалюк-Романовская.В Сети уже поползли слухи, будто пианистка выбрала новую "жертву". Ведь, как известно, поначалу артистка и на спектакли Армена Джигарханяна ходила в качестве зрительницы, будучи влюбленной по уши. Постепенно их отношения переросли в дружеские, а затем и в любовные. Впрочем, вряд ли эти слухи найдут подтверждение.