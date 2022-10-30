Современный метод лечения больных с хронической почечной недостаточностью теперь доступен и во...

Современный метод лечения больных с хронической почечной недостаточностью теперь доступен и во Владимирской области.Пациентам, находящимся на лечении не нужно три раза в неделю, как при гемодиализе, преодолевать большие расстояния для прохождения процедуры.Врач-нефролог может дистанционно отслеживать результаты с помощью специальной программы, в которую через интернет поступают данные с аппарата, после диализа.Важно!Перитонеальный диализ (ПД) - это процедура искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и лишней жидкости из организма. Суть метода заключается в том, что очищение крови происходит через катетер, установленный в брюшной полости. Специальные аппараты для этого не требуются. В катетер заливают диализат, а через несколько часов его сливают.ПД позволяет людям сохранить привычный образ жизни и работать. Одно из основных преимуществ - отсутствие привязанности больного к диализному центру.Дополнительную информацию владимирцы могут получить по телефону: 8 (4922) 40-71-94.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области