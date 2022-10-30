На днях Ксения Собчак угодила в скандал. Нашлись и те, кто ее поддержал.

На днях Ксения Собчак угодила в скандал. Нашлись и те, кто ее поддержал.Двух сотрудников команды журналистки задержали и арестовали по делу о вымогательстве. Поначалу была информация, что Собчак также проходит подозреваемой, но потом оказалось, что нет.Более того, Ксения спешно уехала в Литву через Белоруссию. Для многих побег знаменитости стал шоком, особенно после новости об израильском паспорте, по которому та и въехала в страну Евросоюза.Многие накинулись на Ксению Собчак, которая, во-первых, скрывала ото всех, что она израильтянка, во-вторых, бросила коллег в беде, а в-третьих, оставила семью и умотала на чужбину.И вот теперь руку помощи (по крайней мере, психологической) протянула "бывалая" эмигрантка Рената Литвинова. Напомним, звезда покинула Россию еще весной, обосновавшись в Париже вместе с Земфирой."Когда кидаются все на одного и травят – хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", – написала артистка в своем телеграм-канале. Грубо говоря, режиссер поприветствовала Собчак в Европе.Правда, не все подписчики оценили душевный порыв Ренаты Литвиновой. В комментариях народ заявил, что актриса попалась на удочку хитрой журналистки."Цирк, на который повелись. Ну ок. Поддерживаете так поддерживаете. Ничего, если не сейчас, то скоро у нее станет в разы меньше поддерживающих", "А когда она травила людей, пользуясь полной безнаказанностью? Это по-человечески?", "Наивная".