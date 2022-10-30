Подобно гадкому утенку из сказки Ганса Христиана Андерсена, Кристина Орбакайте дала фору обидчикам. Из простенькой неказистой девочки она стала красоткой и знаковым украшением шоу-бизнеса. Не верите? Смотрите фото до и после в подборке Дни.ру.

Подобно гадкому утенку из сказки Ганса Христиана Андерсена, Кристина Орбакайте дала фору обидчикам. Из простенькой неказистой девочки она стала красоткой и знаковым украшением шоу-бизнеса. Не верите? Смотрите фото "до" и "после" в подборке "Дни.ру".Алла Пугачева впервые стала мамой, когда финансы пели романсы. Она была в браке с артистом цирка, который обладал уникальной харизмой, но посредственным заработком. 25 мая 1971 года у пары родилась дочь Кристина Орбакайте, которую не ждали — думали, будет мальчик.Внешность ребенка оказалась не уродливой, однако весьма заурядной. Ворвавшись на Олимп шоу-бизнеса, Алла Пугачева не могла похвастаться презентабельным имиджем наследницы. Ради карьеры родители оставляли девочку без должного внимания, в детстве Кристина практически не видела мать, переживания отражались на лице.Пользуясь привилегиями, Примадонна сумела подтолкнуть малышку к лучшей жизни. Маленькая Кристина Орбакайте получила главную роль в фильме "Чучело", хотя изначально Ролан Быков отсеял протеже. "Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать", — утверждал режиссер.Засветив дочку на экране, Алла Пугачева принялась устраивать ее сценическую карьеру. Лучшие визажисты и стилисты украшали внешность Кристины для выхода в люди. Миленько она выглядела не всегда — длинный нос, острые скулы и угловатые параметры фигуры все же давали о себе знать.За спиной постоянно осуждали и облик, и творчество юной певицы. Строгие критики решили, что Кристина Орбакайте обязана славой лишь матери, которая сделала ее звездой. Причем Аллу Пугачеву это не смущало — она демонстративно подчеркивала связь с поющей дочкой."Прекрасным лебедем" исполнительница хита "Поговорим" стала уже в зрелости. Лишь в 90-е годы ее начали воспринимать всерьез как отдельную артистку. В итоге наследница Примадонны завоевала сердца миллионов россиян. Вместе личностным рейтингом возросла и привлекательность поп-дивы: она научилась подчеркивать достоинства внешности и сглаживать недостатки.Сегодня Кристина Орбакайте выглядит чертовски хорошо и молодо. Далеко не каждая знаменитость видится такой свежей и подтянутой в 51 год. От прежнего "гадкого утенка" не осталось и следа. Мужчины с радостью носят очаровательную блондинку на руках, даже не подозревая, какой тяжелый путь выпал дочери Аллы Пугачевой.