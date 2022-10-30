Концерт Золотые хиты МУЗ-ТВ, организованный продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION, подарил поклонникам редкую возможность увидеть кумиров молодости, которые сейчас редко где появляются. Например, 48-летнего Влада Сташевского, чьи песни Позови меня в ночи, Вечерочки-вечерки и Любовь здесь больше не живет, гремели четверть века назад. О том, как он живет сегодня, секс-символ 90-х рассказал в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Концерт "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованный продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION, подарил поклонникам редкую возможность увидеть кумиров молодости, которые сейчас редко где появляются. Например, 48-летнего Влада Сташевского, чьи песни "Позови меня в ночи", "Вечерочки-вечерки" и "Любовь здесь больше не живет", гремели четверть века назад. О том, как он живет сегодня, секс-символ 90-х рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру".Влад Сташевский сильно изменился – высох, обрел седину в волосах и налет на зубах. "Я никуда не пропадал, сцена остается в моей жизни, – уверяет певец. – У меня прекрасное настроение, удачно складывается все. Работы с годами меньше не становится – недели не проходит, чтобы у меня не было выступления где-то – страна-то большая".Но ведь везде от Сташевского ждут его старые хиты! Неужели не надоело?! "Нельзя говорить, что я от них устал , – говорит артист. – Это мое детище, которое я искренно люблю. А когда с тобой поет весь зал, это же просто праздник!"В 2020 году Сташевский участвовал в шоу "Суперстар! Возвращение" на канале НТВ. В финале программы он представил свою первую после длительного перерыва в творчестве песню "Не бывает разлюбил", которую сам и написал. По итогам набрал 53 балла и был назван "народным победителем". Правда, на гонорарах эта победа не отразилась. "Они у меня всегда были неплохими, – заверил исполнитель. – Я никогда ни на что не жаловался! Сегодня веду совершенно незвездную жизнь, чему очень рад".Рассказал певец и о личном. Влад Сташевский женат вторым браком. От разных жен у него есть два сына Даниил Сташевский (род. 7 апреля 1998) и Тимофей Сташевский (род. 8 марта 2008). "Мой старший сын – студент, младший пока школьник, но у него уже коричневый пояс по каратэ, они занимается с трех с половиной лет, – радуется Влад. – Моя известность им не мешает, хотя учителя периодически их называют "Владом", но они привыкли"."Я не самый плохой отец, чтобы меня стесняться, и не самый строгий – перестал их давно воспитывать. Даже в детстве разговаривал с детьми как со взрослыми, без сюсюкания. Я не знаю, какую дорогу выберут мои дети, не исключаю, что станут и артистами – у обоих есть и голос, и слух, и чувство ритма, и понимание, как делать музыку. Очень творческие и способные ребята!" – подчеркнул музыкант.