Олег Янковский полтора года назад стал прадедом: у его внука Ивана Янковского родился сын, которого все это время скрывали от публики.

Олег Янковский полтора года назад стал прадедом: у его внука Ивана Янковского родился сын, которого все это время скрывали от публики.Иван Янковский, сын Филиппа и внук Олега Янковского, продолжил актерскую династию. Именно съемки одного из фильмов стали для него судьбоносными: на площадке картины "Чемпион мира" он познакомился со своей будущей женой. Ей стала Диана Пожарская.Молодые люди долго скрывали свои отношения, отрицая все сплетни, а затем эффектно сообщили прессе и поклонникам сразу несколько важных новостей. Вначале тихушники Янковский и Пожарская продемонстрировали свои обручальные кольца, затем – объявили о том, что на свет появился их ребенок. В июле 2021 года на одного Янковского стало больше: у пары родился сын, которого молодой отец в знак уважения назвал в честь знаменитого деда – Олегом.Молодая семья, судя по всему, считает, что счастье любит тишину: интернет не увидел ни одной фотографии мальчика. Сегодня, однако, все изменилось: Иван Янковскийв честь своего Дня Рожденияподелился в своем блоге долгожданной фотографией. Впервые показал лицо своего сына целиком, ведь раньше в блоге его жены Дианы Пожарской фанаты могли увидеть лишь смазанные селфи.Поклонники, наконец увидевшие мальчика, стали наперебой поздравлять Ивана с праздником, а также подмечать, что маленький Олег похож на своего именитого прадеда как две капли воды."На Мюнхгаузена похож", "Серьезный пацан, а улыбнется, улыбка лучезарная", –захлебнулись от эмоций подписчики Ивана Янковского.