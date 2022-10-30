30-го октября Православная церковь чтит память пророка Осия. Жил он в IX веке до нашей эры в...

30-го октября Православная церковь чтит память пророка Осия. Жил он в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Наставления пророка вновь обращали людей к вере.В народе верили, что Осия отвечает за тележный транспорт крестьян в преддверии зимы. Его имя по своему звучанию близко слову «ось» (колеса). Раньше говорили: «На пророка Осию колесо с осью прощается».1. В этот день по скрипу колеса на телеге определяли, каким будет урожай в следующем году. Если колесо не скрипит, то будет хорошим.2. Кошка спит крепко – к теплу.3. Домашний гусь крыльями машет – к дождю.4. Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.5. Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.6. Белый и блестящий месяц – к похолоданию.Что нельзя делать 30-го октября?Нельзя мыться;Нельзя отказывать тем, кто в чем-то нуждается;Нельзя ругаться и ссориться с окружающими;Нельзя злоупотреблять вредной едой;Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.Фото: Pxfuel.com