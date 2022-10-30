30-го октября Православная церковь чтит память пророка Осия. Жил он в IX веке до нашей эры в...
30-го октября Православная церковь чтит память пророка Осия. Жил он в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Наставления пророка вновь обращали людей к вере.
В народе верили, что Осия отвечает за тележный транспорт крестьян в преддверии зимы. Его имя по своему звучанию близко слову «ось» (колеса). Раньше говорили: «На пророка Осию колесо с осью прощается».
1. В этот день по скрипу колеса на телеге определяли, каким будет урожай в следующем году. Если колесо не скрипит, то будет хорошим.
2. Кошка спит крепко – к теплу.
3. Домашний гусь крыльями машет – к дождю.
4. Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.
5. Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.
6. Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
Что нельзя делать 30-го октября?
Нельзя мыться;
Нельзя отказывать тем, кто в чем-то нуждается;
Нельзя ругаться и ссориться с окружающими;
Нельзя злоупотреблять вредной едой;
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Фото: Pxfuel.com