Все мы привыкли к современному облику Дмитриевского собора. Но до 24 октября 1834 года он выглядел...

Все мы привыкли к современному облику Дмитриевского собора. Но до 24 октября 1834 года он выглядел совсем иначе. Что же произошло?- давайте смотреть.- Вот тут была башня, которая вела в окно. По башне можно было подниматься...наверх и сразу на хоры забираться.Утрачены навсегда. Дмитрий Акамеев показывает первоначальные границы Дмитриевского собора. На их месте сегодня белая тротуарная плитка - положена она неслучайно. До 40-х годов 19-ого столетия здесь находились галереи. А по углам западного фасада стояли лестничные башни. Инициатором их сноса стал император Николай Первый. Почему ценитель всего русского дал столь варварское повеление?14 декабря 1825 года . День торжественной церемонии присяги новому царю. Но первые часы царствования Николая Первого начались с исключительных обстоятельств, которые отложат отпечаток на всю политику правителя.Дмитрий Акамеев младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Николай Павлович был 3 из 4 сыновей императора Павла 1 и его супруги Марии Федоровны. Зашел на престол в декабре 1825 года. знаменитым восстанием декабристов.Ответом бунтарям станет удар картечью. Государь проявил жесткость и бесстрашие. Наше время обличило "черные мифы" о Николае Первом - сегодня о нем говорят, как о реформаторе, приверженце русских национальных интересов. Красивый, стройный, с непринужденными, изящными манерами и теплым взглядом - таким император предстает на портрете из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Портрет выполнен в полный рост Император облачен в общегенеральский мундир. Автор Василий Голеке. Художник немецкого происхождения. Обучался живописи в императорской академии художеств. Данная работа была передана музею в 1918 году из коллекции 9-го Сибирского гренадерского полка . Полк квартировался во Владимире. В 1918 году был расформирован.Портрет написан Голеке в 30-е годы 19 века. Как раз в это время государь много ездил по стране, чтобы узнать положение дел в губерниях. Владимирская также значилась в его маршруте.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Во Владимир он прибыл 12 октября 1834 года, накануне в доме губернатора были устроены его покои. И устлан красным сукном пол Успенского собора.Около полудня император на красной коляске подъехал к собору и посетил праздничную службу. В его честь пели колокола.- Кроме Успенского собора Николай 1 посетил и другие древности- Золотые ворота и Дмитриевский собор. Последний нашел в крайне печальном состоянии и распорядился вернуть его в изначальный исторический облик.По словам историка, во время своего визита Николай Первый будто повторил "программу" своей бабушки - Екатерины Великой. Она тоже посетила Владимир- в 1767 году .Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника:- Тоже посетила богослужение в Успенском соборе. Застала Успенский собор в ветхом виде и приказала его восстановить. А вот Дмитриевским собором никто не занимался.- Что ему так не понравилось в Дмитриевском соборе?- Ну многое. Протекала кровля, вся влага оказывалась внутри. И не понравились пристройки. Он считал их недостаточно древними. Построенными в 16-18 веках.Храм выглядел иначе за счет галерей и пристроенной звонницы и, к сожалению, в 19 веке считали, что это "позднейшие архитектурные наслоения" - 16-18-ого столетий.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- С западного фасада, где мы находимся, к собору примыкала колокольня , построенная в 18 веке. Однако, как установили ученые 20 веке большая часть галерей, разрушенных в ходе реставрации, являются современниками храма и были построены в домонгольский период.- Император - он не совсем архитектор, правильно? И под первозданным видом подразумевал такой кубический вид собора, хотя здесь он ошибся.На литографиях, сделанных по рисунку исследователя средневековой архитектуры Федора Солнцева, видны боковые приделы. Основание колокольни стилистически связано с центральной частью собора. Они выстроены в тех же приемах. Государь , действительно, ошибся. Противиться его пожеланиям никто не стал. Был подготовлен проект реставрации , расходная смета- 30 тысяч рублей. Горе-реставраторы разобрали "неказистые галереи". Их остаточные фрагменты сегодня можно увидеть внутри храма. Вот только "возрождение первобытной красоты" едва не привело к катастрофе. Без приделов, служивших опорой, храм "поехал". И чтобы не рухнул, внутри установили металлические укрепления. При реконструкции храма обнаружилась неожиданная находка.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Когда штукатурка была сбита , под ней обнаружились следы изначальной живописи, нанесенной в 12-13 веке. Данная фреска изображает композицию Страшного суда.- Следует отметить, что в Дмитриевском соборе представлена такая классическая школа написания данной композиции, потому что если мы посмотрим, на фреску в Успенском соборе увидим характерные для Рублева элементы - лики более располагающие к прихожанам.В марте этого года сотрудники музея обнаружили, что среди фигур апостолов неожиданно появился неизвестный лик. Невооруженным глазом его могут рассмотреть и посетители. При увеличении становится понятно, что это не лицо, а крест. Почему он проявился именно сейчас? - еще одна загадка.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. Вести Владимир.