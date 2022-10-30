К расширению дороги от Владимира до Суздаля могут приступить уже в декабре, сообщает у себя в телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Властям предстоит

К расширению дороги от Владимира до Суздаля могут приступить уже в декабре, сообщает у себя в телеграмм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Властям предстоит строительство разворотных петель, реконструкция примыканий, устройство освещения и т.д. Основная часть работ придется на 2023 год. Однако, Александр Авдеев считает, что расширение может начаться уже в этом году. К 1000-летию Суздаля