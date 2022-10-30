135 лет назад, в 1887 году, за счет видоизменения фонографа немецкий изобретатель Эмиль Берлинер...

135 лет назад, в 1887 году, за счет видоизменения фонографа немецкий изобретатель Эмиль Берлинер создал и запатентовал уникальное музыкальное устройство - граммофон. Чудо техники поразило общество, однако, по-настоящему массовое признание изобретение получило только спустя 15 лет.Елена Лихонина, научный сотрудник музея-заповедника «Александровская слобода»:- В широкие массы граммофон отправился в 1902 году, когда вышла в свет грампластинка с записью десяти песен итальянского тенора Карузо.Вот такой громоздкий, но в то же время изящный граммофон, хранится в музее-заповеднике «Александровская слобода». Он представлен в экспозиции "Мир провинциальной усадьбы".Там же можно послушать пластинки начала прошлого века. С характерными шорохом и дребезжанием.Представлен в экспозиции и граммофон следующего поколения - "виктрола". Из красного дерева. Напольный вариант скрывает трубу-рупор в деревянном шкафу с дверцами, открыванием которых регулировалась громкость.