В России проходит конкурс под названием «Без срока давности. Минута молчания», который посвящен...
В России проходит конкурс под названием «Без срока давности. Минута молчания», который посвящен сохранению исторической памяти.
Впервые он стартовал в 2021 году по инициативе «Поискового движения России» и Московского архитектурного института.
В дальнейшем конкурс поддержал Минобрнауки, а организатором выступила Автономная некоммерческая организация поддержки творческих инициатив «Арт-Формула».
Стало известно, что в данный момент студенты-архитекторы ИАСЭ ВлГУ создают объект искусства, посвященный памяти жертв геноцида мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.
Творческая команда из 6-ти человек разрабатывают собственный проект. Наставник - старший преподаватель кафедры архитектуры — Евгения Куликова.
Студенты изучают архивные документы по теме, определяются с историческими событиями, которые хотят раскрыть зрителям в своей работе.
Далее они будут искать, с помощью каких визуальных средств можно передать чувства сострадания и скорби.
Известно, что на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» подали около 300 студентов из разных регионов России.
В работе у ребят 148 проектов: 50 групповых и 98 индивидуальных.
Фото: https://vk.com/vlsu_info