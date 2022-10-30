В России проходит конкурс под названием «Без срока давности. Минута молчания», который посвящен...

В России проходит конкурс под названием «Без срока давности. Минута молчания», который посвящен сохранению исторической памяти.Впервые он стартовал в 2021 году по инициативе «Поискового движения России» и Московского архитектурного института.В дальнейшем конкурс поддержал Минобрнауки, а организатором выступила Автономная некоммерческая организация поддержки творческих инициатив «Арт-Формула».Стало известно, что в данный момент студенты-архитекторы ИАСЭ ВлГУ создают объект искусства, посвященный памяти жертв геноцида мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.Творческая команда из 6-ти человек разрабатывают собственный проект. Наставник - старший преподаватель кафедры архитектуры — Евгения Куликова.Студенты изучают архивные документы по теме, определяются с историческими событиями, которые хотят раскрыть зрителям в своей работе.Далее они будут искать, с помощью каких визуальных средств можно передать чувства сострадания и скорби.Известно, что на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» подали около 300 студентов из разных регионов России.В работе у ребят 148 проектов: 50 групповых и 98 индивидуальных.Фото: https://vk.com/vlsu_info