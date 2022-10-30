А теперь прогуляемся по старинному Владимиру. И готовимся сделать новые открытия вместе с Татьяной...

А теперь прогуляемся по старинному Владимиру. И готовимся сделать новые открытия вместе с Татьяной Лысовой.Боголюбовский переулок, а ныне улица Комсомольская. Историки и краеведы удивляются, почему наши предки не назвали улицу в честь Троицкого вала, по которому она проходит? Вот он, отмечен на старых картах города. Татьяна Лысова говорит, стоим как раз в периметре Мономахова города. Сегодня здесь трудно не обратить внимание на дом номер 3. Его история началась в 20-ом веке благодаря энтузиазму участниц кружка благородных дам. Женщины, чьи мужья были призваны на фронты русско- японской войны, обратились к владимирскому губернатору с предложением - построить детские ясли. Семьям было трудно выживать без мужчин.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Эти ясли сначала открыли при родильном отделении на Спасской улице. Но в 1908 году Дамы решили, что нужно построить отдельное здание. Проект составил Сергей Матвеевич Жаров - известный владимирский архитектор. Город предоставил часть Троицкого вала. Дело уперлось в деньги... 16 тысяч рублей.Дело могло застопориться. Но на помощь пришел тайный меценат города - Александр Лукич Лосев. Он никогда не распространялся о своей благотворительной деятельности, но при этом поддерживал все социальные проекты. Выделил половину суммы, да еще построил детскую площадку, и лично ездил в Москву за оборудованием и игрушками. Ясли открыли в 1910 году.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Очень интересная была структура ясель. Было 3 группы - младшая с 6 месяцев , средняя с 3-5 лет и старшая 6-7 лет. Детей кормили чаем, хлебом с молоком. И 2 раза горячую пищу.Им предоставляли одежду и обувь. и конечно никакой платы родители не вносили.Спрос был огромный. В 1914 году ясли посещали 116 детей из 72 семей. Старших детей обучали грамоте, рукоделию и музыке. Малышей забирали родители, а вот старшие дети уходили домой сами. Владимир был маленьким и безопасным городком- говорит Татьяна. Традиция яслей здесь сохранится и в советские годы. И до 70-х годов в этом здании был детсад им. Крупской.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В детском садике не было спальной комнаты. Но требовалось организовать сон. Для этого в кладовке хранились деревянные раскладушечки. Во время тихого часа их раскладывали.Это здание и сегодня помнит шум моторов. Крутые спуски Комсомольской любят автогонщики. В 80-е годы здесь располагался кружок картингистов. Площадку заасфальтировали,огородили забором для безопасности.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Вот здесь на площадке рядом с бывшими яслями был их круг. Хочу кстати, обратить внимание, что сейчас это место неприглядное и заброшенное называется сквером Лазарева. ПЧ здесь на мест диализного центра стоял дом Петра Григорьевича Лазарева - отца первооткрывателя Антарктиды, где он родился в 1788 году.Очень жаль, что сегодня это место выглядит удручающе- оно совсем забыто властями. Ведь относительно недавно, в советское время здесь была прекрасная тропинка, утопающая в акациях.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Открываете карты Яндекс и там оно, перед вами во всем великолепии.Сегодня Лазаревский сквер не ухожен, зарос бурьяном и совершенно заброшен. А ведь он мог бы стать еще одним привлекательным местом отдыха. О проводившихся здесь гонках напоминают всем знакомые кадры из известного фильма.- Заборчик вокруг кружка можно увидеть в фильме "Полеты во сне и наяву" на 7 минуте. Герой Янковского на своих жигулях пытается оторваться от погони. За ним мчится машина ГАИ.В " Полеты во сне и наяву" попал дом на Комсомольской №1. Он и сегодня обнесен забором. Само здание в стиле модерн великолепно. Ведь его создатель известный архитектор Яков Ревякин - автор таких проектов, как Общество трезвости - ныне театр кукол на Гагарина и Городской думы на Соборной площади. Все строительные работы в начале 19 века велись на деньги купца Васильева - владельца Васильевских казарм и ряда домов на Царицынской. В 1908 году, после открытия здесь располагалось 2-ое городское четырёхклассное училище.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1910 году Городская управа отправила прошение императорскому двору с просьбой назвать училище именем его благодетеля Василия Ефимьевича Васильева. Получили согласие . с тех пор владимирцы знали здание как Васильевское училище. , а в фойе заведения всех встречал портрет самого благодетеля.После революции, здание заняли художественные мастерские, а затем - 3 городская школа. Знаменита она своим выпускником - легендарным диктором Юрием Левитаном. К сожалению, об этом сегодня ничего не напоминает- нет никакой мемориальной таблички. Сейчас здесь расположился департамент образования.А теперь идем туда, где в13 веке стояли княжие дворы - там Комсомольская улица пересекается с Манежным тупиком.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Манежный тупик появился во Владимире только после революции. В 1927. А так это место принадлежало улице Царицынской. Здесь был княжий двор Константина Мудрого . Старшего сына Всеволода Большое гнездо. а потом и дома наших первых губернаторов.В частности на месте строительной кампании стоял дом первого владимирского губернатора , графа Романа Илларионовича Воронцова. А напротив- дом Лазаревых.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Это был одноэтажный деревянный дом, срубленный из дерева. Даже не обшитый и особо не украшенный антресолями. Уже к этому времени дом находился в Ветхом состоянии. И в 1889 году в доме случился пожар. Во время его тушения отец принял активное участие.После пожара семья переедет на Царицынскую - Большую Московскую. На доме №26 есть соответствующая мемориальная доска. Славные люди, славное прошлое и современная неухоженность. Очень хочется , чтобы улица Комсомольская и Лазаревский сквер попали в планы благоустройства города, чтобы и власти , и горожане помогли им вернуть прежний колорит .Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести- Владимир