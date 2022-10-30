Прокуратура города Владимира возбудила административное дело о бездействии, повлекшем неисполнение...

Прокуратура города Владимира возбудила административное дело о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств по муниципальному контракту (ч.7 ст.7.32 КоАП РФ) против дорожно-строительной компании «Автобан», которая занимается благоустройством парка «Добросельский».Ранее прокуратурой региона уже была организована проверка. Установлено, что работы на объекте ведутся на основании муниципального контракта. Его цена превысила 74 млн рублей, срок исполнения был определен до 1 сентября 2022 года.К указанной дате мероприятия по благоустройству завершены не были.При проверке 26 октября (текущего года) выяснилось, что не в полном объеме установлено металлическое ограждение, ворота и калитки. А также не завершены работы по укладке тротуарной плитки на отдельных участках пешеходных дорожек, не завершена внутренняя отделка пункта проката инвентаря.«Общая стоимость невыполненных в срок работ превысила 49 млн рублей, на данный момент не исполнены обязательства на 24 млн рублей» - сообщается на официальном сайте Прокуратуры Владимирской области.Фото: Pxfuel.com