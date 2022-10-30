На его концертах никогда не было свободных мест. В восемьдесят он рыбкой нырял с пирса. Когда...

На его концертах никогда не было свободных мест.В восемьдесят он рыбкой нырял с пирса. Когда коллеги и друзья увидели эти кадры,они настоятельно просили его жену Сергея Зубковского - Машу - поберечь профессора кафедры музыкального образования от столь рискованных шагов. Слишком он был дорог Институту искусств и художественного образования. Но Зубковский родился и вырос в Симферополе, поэтому море ему было по колено.В родной тридцать четвертой аудитории Института искусств Мария Зубковская теперь одна. Именно здесь больше полувека профессор учил студентов игре на фортепиано. Чуть больше года назад Сергея Ростиславовича не стало. Мария -одна из его талантливых выпускниц 1988 года. На тридцать пять лет и до конца жизни музыканта ставшая его музой и женой.Мария Зубковская, жена Сергея Зубковского:- Он преподавал 55 лет ровно. Он был аксакалом. Он был первый человек преподающий фортепиано. И он говорил мне, что к мне собиралась очередь как к зубному врачу, потому что я был один! От общения с ним я совершенно другим стала человеком. Вы знаете мне так показалось, что он мне открыл истину. Он мне открыл как прикасаться к инструменту. Как найти самое главное в произведении -туше.Дуэт двух пианистов был удивительно творческий. Сергей Зубковский не только сам хорошо играл на рояле, но и сочинял произведения для взрослых и детей. До конца своих дней Сергей Ростиславович сумел сохранить детское восприятие жизни.Юные музыканты его просто обожали. Вот уже несколько поколений детей поют его песни.Татьяне Дмитрик посчастливилось встретиться с композитором в начале девяностых. Она только приехала из Латвии и стала работать на музыкальном факультете, организовала детский хор "ГТРК Владимир". И первым человеком, с кем она познакомилась в институте, был профессор Зубковский. Услышав хор, который она организовала, композитор сразу же предложил сотрудничать. Эта дружба продолжалась до самого последнего дня.Татьяна Дмитрик, руководитель хора , преподаватель музыки средней школы № 22 г.Владимира:- Всегда приходил ко мне в школу, потому что я уже давно не работаю в университете, и школа сейчас это тот дом, который показывает детям , что ж такое настоящее искусство и что такое о люди искусства, и когда им объясняешь тему композитор, исполнитель, слушатель и появился Сергей Ростиславович, у них открылись глаза и они , затаив дыхание слушали.Все, кто знал Сергея Зубковского вспоминают его с удивительной теплотой. Певец и композитор Алексей Молдалиев счастлив, что Сергей Ростиславович предложил ему исполнять свои произведения.Алексей Молдалиев, певец, композитор, лауреат международных конкурсов:- Песни, которые он мне предложил для исполнения я до сих пор пою в концертах, и я думаю с большим удовольствием я это делаю и это всегда , для меня это как бы обращение к классике. Я считаю, что он классик современного времени. И я благодарен судьбе за встречу с этим интересным человеком, добродушным, веселым, полным юмора.Жена музыканта ко дню рождения маэстро выпустила книгу. Туда вошли воспоминания друзей, коллег, его близких и самого композитора. Зубковский был не только талантливым музыкантом, но и очень интересным человеком. Встречался с известными исполнителями. Среди них победитель первого конкурса имени Чайковского Ван Клиберн и российский гений пианизма Святослав Рихтер. Племянница музыканта Анна Сухарева говорит, ей повезло больше чем остальным.Анна Сухарева, племянница Сергея Зубковского- заслуженного деятеля искусств России:- Я, наверное, одна кому посчастливилось знать его в комнатных тапочках, в пижаме за роялем. Я всегда его знала или читающего лежащего на диване или слушающего музыку, ну или что -ибо сочиняющего.В память о заслуженном деятеле искусств и педагоге в его родном институте прошел концерт-посвящение маэстро. По традиции в его день рождения. Выступили коллеги, друзья , студенты. А на стене около концертного зала, где он не раз играл, появилась мемориальная доска.Лариса Ульянова, директор Института искусств и художественного образования:- Особенный вечер для нас. Мы непросто встречаем гостей, непросто исполняем музыку Сергея Ростиславовича, а мы вспоминаем о всех совместных событиях, о творческих вечерах.Произведения Сергея Зубковского в этот день звучали с особой теплотой и нежностью к талантливому педагогу и человеку с огромной душой.Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.