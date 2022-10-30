На его концертах никогда не было свободных мест.
В восемьдесят он рыбкой нырял с пирса. Когда...
На его концертах никогда не было свободных мест.
В восемьдесят он рыбкой нырял с пирса. Когда коллеги и друзья увидели эти кадры,они настоятельно просили его жену Сергея Зубковского - Машу - поберечь профессора кафедры музыкального образования от столь рискованных шагов. Слишком он был дорог Институту искусств и художественного образования. Но Зубковский родился и вырос в Симферополе, поэтому море ему было по колено.
В родной тридцать четвертой аудитории Института искусств Мария Зубковская теперь одна. Именно здесь больше полувека профессор учил студентов игре на фортепиано. Чуть больше года назад Сергея Ростиславовича не стало. Мария -одна из его талантливых выпускниц 1988 года. На тридцать пять лет и до конца жизни музыканта ставшая его музой и женой.
Мария Зубковская, жена Сергея Зубковского:
- Он преподавал 55 лет ровно. Он был аксакалом. Он был первый человек преподающий фортепиано. И он говорил мне, что к мне собиралась очередь как к зубному врачу, потому что я был один! От общения с ним я совершенно другим стала человеком. Вы знаете мне так показалось, что он мне открыл истину. Он мне открыл как прикасаться к инструменту. Как найти самое главное в произведении -туше.
Дуэт двух пианистов был удивительно творческий. Сергей Зубковский не только сам хорошо играл на рояле, но и сочинял произведения для взрослых и детей. До конца своих дней Сергей Ростиславович сумел сохранить детское восприятие жизни.
Юные музыканты его просто обожали. Вот уже несколько поколений детей поют его песни.
Татьяне Дмитрик посчастливилось встретиться с композитором в начале девяностых. Она только приехала из Латвии и стала работать на музыкальном факультете, организовала детский хор "ГТРК Владимир". И первым человеком, с кем она познакомилась в институте, был профессор Зубковский. Услышав хор, который она организовала, композитор сразу же предложил сотрудничать. Эта дружба продолжалась до самого последнего дня.
Татьяна Дмитрик, руководитель хора , преподаватель музыки средней школы № 22 г.Владимира:
- Всегда приходил ко мне в школу, потому что я уже давно не работаю в университете, и школа сейчас это тот дом, который показывает детям , что ж такое настоящее искусство и что такое о люди искусства, и когда им объясняешь тему композитор, исполнитель, слушатель и появился Сергей Ростиславович, у них открылись глаза и они , затаив дыхание слушали.
Все, кто знал Сергея Зубковского вспоминают его с удивительной теплотой. Певец и композитор Алексей Молдалиев счастлив, что Сергей Ростиславович предложил ему исполнять свои произведения.
Алексей Молдалиев, певец, композитор, лауреат международных конкурсов:
- Песни, которые он мне предложил для исполнения я до сих пор пою в концертах, и я думаю с большим удовольствием я это делаю и это всегда , для меня это как бы обращение к классике. Я считаю, что он классик современного времени. И я благодарен судьбе за встречу с этим интересным человеком, добродушным, веселым, полным юмора.
Жена музыканта ко дню рождения маэстро выпустила книгу. Туда вошли воспоминания друзей, коллег, его близких и самого композитора. Зубковский был не только талантливым музыкантом, но и очень интересным человеком. Встречался с известными исполнителями. Среди них победитель первого конкурса имени Чайковского Ван Клиберн и российский гений пианизма Святослав Рихтер. Племянница музыканта Анна Сухарева говорит, ей повезло больше чем остальным.
Анна Сухарева, племянница Сергея Зубковского- заслуженного деятеля искусств России:
- Я, наверное, одна кому посчастливилось знать его в комнатных тапочках, в пижаме за роялем. Я всегда его знала или читающего лежащего на диване или слушающего музыку, ну или что -ибо сочиняющего.
В память о заслуженном деятеле искусств и педагоге в его родном институте прошел концерт-посвящение маэстро. По традиции в его день рождения. Выступили коллеги, друзья , студенты. А на стене около концертного зала, где он не раз играл, появилась мемориальная доска.
Лариса Ульянова, директор Института искусств и художественного образования:
- Особенный вечер для нас. Мы непросто встречаем гостей, непросто исполняем музыку Сергея Ростиславовича, а мы вспоминаем о всех совместных событиях, о творческих вечерах.
Произведения Сергея Зубковского в этот день звучали с особой теплотой и нежностью к талантливому педагогу и человеку с огромной душой.
Вера Куликова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.