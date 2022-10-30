Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 30 октября посетил строящийся в областном центре инфекционный госпиталь и сообщил, что работы вышли на финишную прямую. Вокруг здания уже

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 30 октября посетил строящийся в областном центре инфекционный госпиталь и сообщил, что работы вышли на финишную прямую. Вокруг здания уже началось благоустройство, которое планируется завершить до конца ноября. Основные внутренние работы глава региона поручил закончить до начала декабря. После этого начнется монтаж слаботочных систем: пожарной сигнализации, серверной, управления компьютерными системами