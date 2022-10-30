Из архивов стало известно, что во время учебного полета 23 сентября 1944 года курсант Высшей...

Из архивов стало известно, что во время учебного полета 23 сентября 1944 года курсант Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС КА - лейтенант Василий Мезин, произведя разворот машины налево, увеличилугол пикирования и врезался в землю.Сотрудники следственного управления прибыли на место крушения, которое находилось недалеко от деревни Кузьмино Собинского района.Участники поиска использовали глубинные металлодетекторы и металлоискатели, что помогло определить место обломков.В целях дальнейшего продолжения работ обнаруженный участок пока законсервировали.После согласования с собственником земли - подъем обломков самолета будет продолжен.Родственники погибшего пилота с нетерпением ждут результатов поисковой работы, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.Фото: Pxfuel.com