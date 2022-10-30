Волонтеры разыскивают 37-летнего Казановского Владимира Сергеевича, который с 15 октября не выходит на связь. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Мужчина среднего роста – 165 см,

Волонтеры разыскивают 37-летнего Казановского Владимира Сергеевича, который с 15 октября не выходит на связь. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Мужчина среднего роста – 165 см, нормального телосложения, с голубыми глазами и темно-русыми волосами. В момент пропажи был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой был черный рюкзак. Всех кто видел