Администрация Владимирской области сообщает, что экспертным советом по определению национальных...

Администрация Владимирской области сообщает, что экспертным советом по определению национальных туристических маршрутов при Федеральном агентстве по туризму одобрена заявка Владимирской области с проектом «Былинный путь».Среди заявок от субъектов Российской Федерации отобраны лишь шесть проектов для присвоения статуса «Национальный туристский маршрут».«Важнейшими составляющими «Былинного пути» являются система навигации и инфраструктура как для организованных групп, так и для самостоятельных туристов. Комплекс информационных стоек и билбордов по маршруту обеспечивает его целостность и художественную ценность, а наличие системы стандартизации и маркировки музеев, отелей и ресторанов позволяет развивать механизм причастности к проекту и контролировать уровень сервиса», – отметил врио первого заместителя губернатора Владимирской области - Александр Ремига.Планируется, что маршрут «Былинный путь» будет стартовать в Муроме и включать в себя не только места, связанные с русским богатырем. Туристы, например, смогут пройти через вековую историю Гороховца – насладиться видами набережной Оки.Говорят и об IT-сопровождении маршрута. Специальная система навигации по Былинному пути будет интегрирована как с аудигидом, так и с комплексным порталом ГЗК-тур.Разработка и реализация маршрута происходит при поддержке Федерального агентства по туризму, администрации Владимирской области, местных властей – округа Муром и Гороховецкого района.Стало известно, что в 2023-2024 годах планируется перейти от "Былинного пути" к "Былинному поясу", включающему в себя Владимир, Гусь-Хрустальный и Мстёру.Фото: ГТРК "Владимир"