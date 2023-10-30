32 камеры видеонаблюдения сменили места на дорогах Владимирской области. Министерство транспорта и...

32 камеры видеонаблюдения сменили места на дорогах Владимирской области.Министерство транспорта и дорожного хозяйства ргиона 33 сообщает, что начиная с сегодняшнего дня и до 5 ноября передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 16 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 331 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 11 км;- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;- а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км;- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 118 км;- а/д М-7 «Волга» 128 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 273 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д М-7 «Волга» 315 км;- а/д Муром- М-7 «Волга» 15 км;- а/д Бетонка-Черново 3 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 66 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.Фото: https://www.pxfuel.com