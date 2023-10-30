Правоохранители выявили нарушения правил хранения пестицидов и агрохимикатов в СПК «Кинобол» Юрьев-Польского района.

Правоохранители выявили нарушения правил хранения пестицидов и агрохимикатов в СПК «Кинобол» Юрьев-Польского района. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.В частности, в результате проверки установили, что химикаты лежали в одном помещении с зерном. Кроме того, была нарушена герметизация склада, и внутрь могли проникать птицы и попадать осадки. Также в помещении отсутствовали предупреждающие таблички, а к пестицидам допускались посторонние лица.По этим и другим нарушениям в отношении агронома предприятия возбуждено административное дело.