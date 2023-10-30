Юлия Барановская впечатлила россиян трогательной речью. Зрители изумились ее женской мудростью.

Юлия Барановская впечатлила россиян трогательной речью. Зрители изумились ее женской мудростью.Известная телеведущая и мать троих детейЮлия Барановская является эдаким наблюдающим экспертом за неблагополучнымиматерями России. То и дело она заметна в телеисториях, связанных с лишениемродительских прав, опекой и тому подобными разбирательствами.А как обстоят дела у самой телеведущей?Юлия Барановская ответственная мама. Она много внимания уделяет своим сыновьями дочери – растит, вкладывает все свои силы и время, чтобы их жизнь быларадостной.После расставания с Андреем Аршавиным ЮлияБарановская практически все хлопоты об отпрысках взяла на себя. Известно, чтопара распалась, когда знаменитость была беременна в третий раз. И сейчастелеведущая вполне оправдано дает советы матерям, которые оказались в сложнойжизненной ситуации в программе "Мужское/Женское" на Первом канале.В новом выпуске ведущая не смогла сдержаться и сразу обратилась к россиянам с волнительной речью. Прямо в начале шоу она выдалавсю суть истории своей героини: "Была плохой мамой, но исправилась". Именнотак умудренная опытом Юлия Барановская охарактеризовала прибывшую на Первый канал женщину, которую лишилиматеринских прав.При этом гостья шоу хочет забрать девочек из детского дома ксебе. Как вернуть детей матери, в новом выпуске программы"Мужское/Женское" разбиралась Юлия Барановская и Александр Гордон.