Драматический театр из Мариуполя представил две постановки в Муроме. Это Золотой цыпленок для...

Драматический театр из Мариуполя представил две постановки в Муроме.Это "Золотой цыпленок" для детей и "Водевили" для взрослых по шуточным пьесам Антона Чехова, сообщают наши коллеги с телеканала "Муромский Меридиан".Здание Мариупольского театра было взорвано ВСУ в марте прошлого года. Артисты остались без сцены. Несмотря на все пережитые беды, Мариупольский театр продолжает свою 145-летнюю историю. И теперь имеет возможность играть на русском языке. Для театра это третье турне в рамках проекта "Большие гастроли". Актеры уже побывали в Кирове, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.Игорь Сигнаевский, актёр Мариупольского драматического театра:- Коллектив стал более дружный. Какие-то переосмысления после пережитого произошли у каждого из нас. Поэтому сейчас мы не делимся на народных, на состав. Мы живем очень дружно, каждый друг другу помогает.Александра Бухаринова, актриса Мариупольского драматического театра:- Каждый раз новый город. Новая публика. Зритель тоже разный бывает. К вам приехали, так тепло. Встретили нас так замечательно.