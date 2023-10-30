По словам врача Крючкова, дело не совсем в вирусе, а в последствиях искусственной вентиляции легких. Возможно, что МакSим навсегда лишится одной из главных черт своей внешности.

По словам врача Крючкова, дело не совсем в вирусе, а в последствиях искусственной вентиляции легких. Возможно, что МакSим навсегда лишится одной из главных черт своей внешности.Пару лет назад певица МакSим оказалась в числе зараженных коронавирусом — болезнь проходила с серьезными осложнениями. У Марины Абросимовой открылась тяжелая форма воспаления легких. Как это часто бывает, все началось с банальной простуды, которой никто не предал значения: в итогеМакSимпришлось не просто класть в больницу, но и ввести в искусственную кому.К счастью, все закончилось хорошо: долгих два месяца медики потратили на то, чтобы привести певицу в былое состояние. Но за выздоровлением стали о себе давать знать осложнения коронавирусной инфекции — певица до сих пор не может их побороть. Последствия, скажем прямо, не слишком распространенные: у МакSим стали выпадать волосы, сообщает .В беседе с журналистами врач Николай Крючков выразил опасения, что ее внешность уже не будет прежней. С такими проблемами сталкиваются не более 15 процентов заболевших ковидом — и далеко не каждому с ними удалось справиться. На языке медиков это называется алопеция — к счастью, она может носить временный характер, но не всегда.В большей части случаев после болезни организм восстанавливает свои силы, соответственно, и волосяной покров обретает прежний вид. Но далеко не факт, что певицеМакSим так повезет. Что любопытно, наличие этого симптома не зависит от того, насколько тяжело коронавирус был перенесен."По разным данным, примерно у 10% [...] людей, которые в принципе переболели коронавирусом, притом любой степени тяжести, проявляется этот симптом. Как правило, речь идет о частичном выпадении волос", — объяснил доктор.Увы, в наше время нет медикаментозных методов лечения этого недуга — человек может рассчитывать исключительно на силы своего тела и, видимо, удачу. Что ж, пожелаем МакSим справиться и с этой проблемой: в конце концов, немало трудностей на жизненном пути она уже поборола.