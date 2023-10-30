Мастер Андрей Жильцов из Кольчугино вырезает необычные фигурки из дерева Миниатюрные работы...

Мастер Андрей Жильцов из Кольчугино вырезает необычные фигурки из дереваМиниатюрные работы кольчугинца Андрея Жильцова покоряют с первого взгляда. Мастер вырезает необычные фигурки из дерева. Чем примечательны его герои, а точнее, героини, расскажет Федор Лалакин.- Фигурки-то режу 4 год, ну именно бабушек, а так-то уже больше 10.Андрей - резчик-самоучка. Работает в своем стиле, чем-то похожим на Богородскую резьбу. Из липы и березы он вырезает миниатюрные фигурки. Тонкая , детальная работа требует терпения и, конечно, особых навыков. А начинал, как и большинство мастеров, с простых форм - обыкновенной ложки.Андрей Жильцов, мастер по миниатюрной резьбе:- Как-то давно уже занимаюсь с детства всякое режу, вырезаю из дерева, а миниатюрой начал заниматься лет 10 назад, попросили ведерки маленькие сделать. Сделал и пошло поехало.Миниатюрные ведерки, мини-самолеты, гуси и домики. Но визитная карточка Андрея - это фигурки бабушек. Их у мастера просят на заказ даже "звезды шоу-бизнеса". Бабульки небольшие- от 4 до 8 см. И без лиц. Их главная фишка- в раскраске. Вот, например, на платье одной красуется "Звездная ночь" Ван Гога. Рядом деревянная фигурка самого художника. На другой - знаменитый "Крик" Эдварда Мунка. А эту бабулю с рюкзаком Андрей берет во все свои путешествия. Бабушка, говорит Андрей, вообще очень многогранный образ.- Потому что добрые и они везде есть во всех городах, на каждой лавочке сидят и много можно фантазировать.По профессии Андрей электрик. Но сегодня его основная работа тоже связана с обработкой дерева. Создает деревянные мебель и посуду, арт-объекты и элементы декора.Андрей Жильцов, мастер по миниатюрной резьбе:- Сами придумали технологию состаривания дерева. Трещины, чтобы вот эти все проявились красиво, не просто гладенькое, а такое рельефное тактильное.Днем - в мастерской за верстаком, вечером - за домашним рабочим столом. Чтобы вырезать одну фигурку, требуется не больше часа, все зависит от настроения - говорит мастер. Одну из деревянных бабушек Андрей сделал и раскрасил специально для нас в цвет логотипа канала "Россия-1".Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести Владимир"