Ох уж эти забавные животные! И их непредсказуемые вкусы и аппетиты.

Ох уж эти забавные животные! И их непредсказуемые вкусы и аппетиты.Казалось бы мирные овечки только и любят травку щипать на лужайке. Ну что им еще нужно для счастья? Так, например, такой вот милахе с канала "ViralHog" на Youtube точно не хватало огромного красного томата. "Размером с мяч для софтбола", – написал владелец контента.Любопытное животное практически вырвало зубами из рук человека большой помидор и принялась его уминать. Милая овечка слопала томат размером с мяч на раз два, пока оператор громко смеялся, поражаясь таланту ушастой вкусноежки.Но, похоже, овечка решила, что где-то у ее "деда мороза" в мешке есть еще пара подарков и потянулась за новым помидором. Был ли съеден еще один красный томат, история умалчивает, так как видео закончилось на этой веселой ноте.