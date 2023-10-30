На текущей неделе, с 30 октября по 5 ноября 2023 года, на автотрассах во Владимирской области поставят 32 передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На текущей неделе, с 30 октября по 5 ноября 2023 года, на автотрассах во Владимирской области поставят 32 передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Камеры слежения будут работать на федеральной трассе М-7 «Волга», а/д «Золотое кольцо» и других дорогах 33-го региона.