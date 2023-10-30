Народные приметы на 31 октября. Что нужно обязательно сделать в Луков день, чтобы не болеть...

Народные приметы на 31 октября. Что нужно обязательно сделать в Луков день, чтобы не болеть ближайший год?В народном календаре 31 октября 2023 года отмечается Луков день. Православная церковь сегодня вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов.Лука изучал философию, живопись и медицину, был врачом и первым иконописцем. По преданию, именно он создал первые иконы Богоматери. После Вознесения Христа он сопровождал апостола Павла. До конца своих дней Лука служил Господу и проповедовал Евангелия в разных странах. В возрасте 84 лет принял мученическую кончину – распятие на дереве. Мощи святого Луки сегодня находятся в базилике Святой Иустины в Италии.Что можно делать в Луков день?В связи с тем, что имя святого апостола созвучно слову «лук», в народе этот день прозвали луковым днем. В былые времена в это время устраивали так называемые «луковые базары». По преданию, чтобы не болеть в ближайший год, 31 октября нужно обязательно съесть хоть немного лука.Рыбаки и охотники в этот период отправлялись на промысел.Луков день считался последним, когда деревья сбрасывают листву. Наши предки полагали, что, если встать под дубом или осиной 31 октября и загадать желание, то задуманное обязательно исполнится.Что нельзя делать в Луков день?Не рекомендуется употребление острой пищи, особенно больным людям, потому что такие блюда не способствует скорому выздоровлению.Не давайте деньги в долг – могут не вернуть.Нельзя в этот день рубить деревья, ломать ветви, срывать кору.Народные приметы на 31 октября 2023 годаЕсли в день Луки снег не выпадет, то зима ещё нескоро настанет.Мутные звезды – к дождю.Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к ненастью.Если домашние птицы хохлятся, то будет дождь.Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.Если домашняя скотина скрипт зубами, то зима будет суровой.Кошка пол царапает – к ветру.Фото: freepik.com