Народные приметы на 31 октября. Что нужно обязательно сделать в Луков день, чтобы не болеть...
Народные приметы на 31 октября. Что нужно обязательно сделать в Луков день, чтобы не болеть ближайший год?
В народном календаре 31 октября 2023 года отмечается Луков день. Православная церковь сегодня вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов.
Лука изучал философию, живопись и медицину, был врачом и первым иконописцем. По преданию, именно он создал первые иконы Богоматери. После Вознесения Христа он сопровождал апостола Павла. До конца своих дней Лука служил Господу и проповедовал Евангелия в разных странах. В возрасте 84 лет принял мученическую кончину – распятие на дереве. Мощи святого Луки сегодня находятся в базилике Святой Иустины в Италии.
Что можно делать в Луков день?
В связи с тем, что имя святого апостола созвучно слову «лук», в народе этот день прозвали луковым днем. В былые времена в это время устраивали так называемые «луковые базары». По преданию, чтобы не болеть в ближайший год, 31 октября нужно обязательно съесть хоть немного лука.
Рыбаки и охотники в этот период отправлялись на промысел.
Луков день считался последним, когда деревья сбрасывают листву. Наши предки полагали, что, если встать под дубом или осиной 31 октября и загадать желание, то задуманное обязательно исполнится.
Что нельзя делать в Луков день?
Не рекомендуется употребление острой пищи, особенно больным людям, потому что такие блюда не способствует скорому выздоровлению.
Не давайте деньги в долг – могут не вернуть.
Нельзя в этот день рубить деревья, ломать ветви, срывать кору.
Народные приметы на 31 октября 2023 года
Если в день Луки снег не выпадет, то зима ещё нескоро настанет.
Мутные звезды – к дождю.
Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к ненастью.
Если домашние птицы хохлятся, то будет дождь.
Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.
Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.
Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.
Если домашняя скотина скрипт зубами, то зима будет суровой.
Кошка пол царапает – к ветру.
Фото: freepik.com