О мерах профилактики инсульта Вестям рассказал Андрей Мнёв, главный внештатный невролог...

О мерах профилактики инсульта "Вестям" рассказал Андрей Мнёв, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Владимирской области.В России завершилась Неделя борьбы с инсультом. В "медицинском календаре" есть и Всемирный день борьбы с инсультом. Он приходится на 29 октября. Как предотвратить это угрожающее жизни состояние? О мерах профилактики "Вестям" рассказал Андрей Мнёв. Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Владимирской области. С ним беседовала моя коллега Мария Платанюк.