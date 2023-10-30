Опасные химикаты, а рядом мешок зерна. Пестициды, которыми насмерть отравились 5 человек, хранили неправильно и без присмотра. Прокуратура провела проверку предприятия, откуда и был взят тот

Опасные химикаты, а рядом мешок зерна. Пестициды, которыми насмерть отравились 5 человек, хранили неправильно и без присмотра. Прокуратура провела проверку предприятия, откуда и был взят тот злополучный мешок, содержащий пестициды. Ими в конце сентября отравилась семья из села Энтузиаст Юрьев-Польского района. Напомним, с помощью этого вещества, люди боролись с тараканами. Но они не знали, что