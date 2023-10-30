Правоохранители Владимирской области задержали 19-летнего жителя Александрова, подозреваемого в серии квартирных краж.

Правоохранители Владимирской области задержали 19-летнего жителя Александрова, подозреваемого в серии квартирных краж. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.В октябре к полицейским обратились сразу несколько жильцов городского многоквартирного дома и рассказали, что у них пропали деньги. А у одного гражданина исчезли смарт-часы. Стражи порядка приступили к расследованию и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался молодой сосед потерпевших.Задержанного допросили, и он во всём сознался. Житель Александрова поведал, как находил незапертые квартиры и проникал внутрь, пока хозяева спали. Причинённый фигурантом ущерб оценивается в 120 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении парня возбуждено уголовное дело.