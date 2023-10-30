В современном мире, где каждый день приносит новые вызовы и испытания, способность к позитивному мышлению становится неотъемлемой частью успешной жизни. Психология положительного мышления – это мощный инструмент, который может помочь изменить вашу жизнь к лучшему, преодолеть трудности и достичь поставленных целей. О нем рассказала создатель авторской методики обучения целителей, духовный практик Надя Сок.

В современном мире, где каждый день приносит новые вызовы и испытания,способность к позитивному мышлению становится неотъемлемой частью успешнойжизни. Психология положительного мышления – это мощный инструмент, которыйможет помочь изменить вашу жизнь к лучшему, преодолеть трудности и достичьпоставленных целей. О нем рассказала создатель авторской методики обучения целителей, духовный практик Надя Сок.Что такое позитивное мышление?Положительное мышление — это способность видеть в любой ситуации что-тохорошее и мотивирующее. Это не означает игнорирование проблем или отрицаниесложных обстоятельств, а, наоборот, нахождение способов справиться с ними. Людис положительным мышлением чаще справляются со стрессом, более успешны вдостижении своих целей и имеют более удовлетворительные отношения с окружающими.Чемотличается позитивное мышление от "розовыхочков"?"Розовые очки" не подразумевают решение вопроса. Это больше про избеганиеответственности, нежелание взглянуть на ситуацию здраво, принять то, чтопроблема действительно существует.Представьтесебе ситуацию, когда в вашем доме накопилось полное ведро мусора. Оно источаетнеприятные запахи, с него капает ужасная зловонная жидкость. Пора бы его ужевынести, не так ли?В ситуации с "розовыми очками", человек предпочтет не замечать это ведро. Он будет уверять себя идругих, что все нормально, никаких проблем нет. Онбудет покупать и активно использовать освежители воздуха, будет искать «тотсамый» аромат, который заглушит зловоние переполненного мусором ведра. Онбудет переставлять это ведро в разные шкафы, перемещать из комнаты в комнату. Однаковсе эти действия – не решение проблемы, потому что человек не избавляется отпервопричины, а ищет способы "замаскировать" эту проблему.Почему важно избавиться от "розовых очков"?До тех пор, пока человек не признает сам факт проблемы, он не сможет найти нужные действия для ее разрешения. "Розовые очки" рано или поздно придется снять, чтобы увидеть мир без иллюзий самовнушения.Позитивное мышление позволяет не избегать решения вопросов. Однакодобавляет оптимизма, идей, возможностей для получения наилучшего и эффективногорезультата действий.Человек с позитивным мышлением, в первую очередь, осознает и признаетпроблему, например, с тем же мусорным ведром. Он понимает, что оставлять всебез изменений нельзя, потому что будут последствия. Он действует, опираясь насвой опыт, знания, а также в любой момент может обратиться за помощью.Перед человеком с позитивным мышлением стоит уже не проблема, а вполнеконкретная задача. И он берется за ее решение. Основной мотив в позитивноммышлении состоит в том, чтобы увидеть дополнительные, часто неявные бонусы,которые дает ситуация.Например, помимо того, что в доме станет чище, вернется приятный запах,человек с позитивным мышление обязательно отметит возможность получениядополнительной физической нагрузки, движения, что вполне полезно для общегосостояния здоровья.И поэтому можно смело утверждать, что позитивное мышление – этожизненно необходимый навык. Даже если привычки мыслить позитивно у вас поканет, не стоит отчаиваться, вы можете буквально натренировать свое мышление напозитив.Техника, которая поможет натренировать позитивноемышлениеЭтот навык бесценен в бизнесе, потому что позволяет концентрироваться нена отговорках, и не на поиске причин того, почему проект может не получиться.Позитивное мышление дает бизнесмену бесценный навык видеть возможности, путивыхода, творить и реализовывать идеи.Всякий раз, когда с вами случается что-то на первый взгляд неприятное,тут же формулируйте не менее 3-х пунктов того, что позитивного вам несет этособытие. Есть очень трогательный и душевный семейный фильм "Поллианна",снятый по одноименному роману Элинор Портер, в котором показан мощныйисцеляющий эффект этого упражнения.Состояние физического здоровья напрямую связано с психологическимсостоянием. Состояние душевное во многом зависит от тех мыслей, которыенаходятся в голове человека в течение жизни.Например, беспокойство за близких, детей, родителей на самом делеявляется пагубной привычкой, от которой можно и нужно отказываться. Давайтерассмотрим механизм беспокойства подробнее, чтобы увидеть те негативныепоследствия на жизнь людей, которые за ним скрываются.Женщина беспокоится о ребенке. В ее голове при этом очень четковоспроизводятся образы того, что с ним будет происходить. Вот он выйдет из домабез шапки, его продует, он заболеет. И в этот момент женщина своимисобственными мыслями создает эту реальность, а за счет внимания и концентрациина ней, она усиливает вероятность того, что это событие состоится.У некоторых людей этот вредный навык доведен до "совершенства".Женщина может даже на уровне физического тела ощутить боль от этой ситуации,хотя ее еще нет в реальности. Это только ее мысли,предположения. Но ей уже плохо от того, что «ееувольняют с работы, потому что она постоянно на больничных.Беспокойство доводит до нервного истощения, срывов и значительногоослабления иммунитета не только того, кто переживает. Жизнь тех, о компостоянно тревожатся и беспокоятся также в опасности. Ведь через поток мыслеймы все связаны друг с другом, особенно когда речь идет о близких людях.Мысль материальна. Мыслью можно причинить боль и страдание, а можноисцелить. Ментальное исцеление как раз основано на умении целителяконцентрировать мысли свои и клиента на позитивном исходе.Пессимизм, как и оптимизм заразителен. Распространяя позитив,проговаривая регулярно положительные установки, аффирмации, мы способныисцелиться от самых страшных недугов. И в тоже время, даже самые сильные врачимира будут бессильны перед тем, что пациент не верит в свое исцеление, опускаетруки.Умение концентрировать свое внимание на позитиве придает человеку сил,уверенности, такие люди долго живут, они активны, энергичны, обладаютпритягательностью, сексуальностью."Человек является источником всякого рода энергетическихполей. Когда мы производим мысленные усилия, в этотмомент меняется и наше поле. И оно может влиять на все живые объекты. У этогооткрытия огромные перспективы. Вероятно, в будущем человек научится передаватьмысли на большие расстояния и читать чужие мысли",– так писал доктор биологических наук Сергей Маслоброд.Этот ученый провел много исследований,подтвердивших научно и обоснованно факт влияния силы мысли на состояние другогоживого существа.Если вы частенько ловите себя на прокручивании негативных сценариевразвития события, прислушайтесь к этому эффективному совету – приучайтесебя находить 3 плюса в любой обстановке. И со временем вы поймете, чтодаже самая безвыходная ситуация имеет выход, и даже самые страшныепредположения могут так и никогда не стать реальностью. И любой исход зависиттолько от вас, вашей энергии и вашего восприятия мира.