После смертельного отравления пяти человек во Владимирской области ядохимикатами, прокуратура...

После смертельного отравления пяти человек во Владимирской области ядохимикатами, прокуратура выявила множество нарушений в их хранении.Прокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами на одном из сельскохозяйственном предприятий.Напомним, что в сентябре настоящая трагедия разыгралась в поселке Энтузиаст Юрьев-Польского района. Смерть застала в врасплох членов семьи. Они скончались (скорее всего, одновременно) там, где находились в роковой момент - в ванной и в комнате. Вместе с хозяевами погибли также два их домашних кота. Примерно в то же время скончалась 91-летняя соседка из верхней квартиры и три ее кошки.Жителю Юрьев-Польского района предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следствием установлено, что отраву погибшей 29-летней женщине принес ее родственник, чтобы морить тараканов. А взял он отравляющее вещество по месту своей работы на сельхозпредприятии.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на сельхозпредприятии «Кинобол» выявлены следующие нарушения:- отсутствует отдельное помещение для хранения пестицидов и агрохимикатов: они хранятся в складском помещении совместно с урожаем зерновых культур;- на складе и рядом с ним отсутствуют таблички, предупреждающие об опасности работы с ядохимикатами;- склад имеет нарушенную герметизацию, на окнах разорвана пленка, вдоль основания крыши имеются отверстия, в которые возможно проникновение атмосферных осадков, а также птиц;- пестициды, имеющие различную препаративную форму (жидкие и твердые), хранятся совместно;- лицом, ответственным за работу с пестицидами и агрохимикатами, сведения об их применении в журнал в полном объеме не заносились;- на складе обнаружено хранение препаратов, не отраженных в товарно-сопроводительных документах;- отсутствует информация об обеспечении персонала, работающего с пестицидами и агрохимикатами, средствами индивидуальной защиты;- к работе с пестицидами допущены посторонние лица.В настоящее время прокурором руководителю организации внесено представление, а в отношении ответственного должностного лица (агронома) возбуждено дело об административном правонарушении.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области