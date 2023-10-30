Прокуратура во Владимирской области добилась приведения в порядок мусорной площадки. Прокуратурой...

Прокуратура во Владимирской области добилась приведения в порядок мусорной площадки.Прокуратурой Судогодского района проведена проверка заявления местной жительницы. Она просила заставить МКП г. Судогда «Благоустройство» привести в порядок площадку для сбора твердых коммунальных отходов по адресу Якобсона, 2 в Судогде.Установлено, что эта площадка не имеет твердого покрытия, информационной таблички с указанием сведений о ее собственнике и графике вывоза отходов; расстояние от неё до дома заявительницы менее минимально возможного. На самой площадке, а также вокруг нее обнаружены вывалы отходов - использованных автомобильных шин и прочее.Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. В итоге, территория земельного участка очищена от отходов, ведутся работы по приведению площадки в нормативное состояние, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.Кроме того, в отношении директора предприятия прокурором возбужденно дело о "Нарушении муниципальных правил благоустройства".Фото: пресс-служба облпрокуратуры.