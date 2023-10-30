Прокуратура Юрьев-Польского района требует от сельскохозяйственного предприятия устранить нарушения...

Прокуратура Юрьев-Польского района требует от сельскохозяйственного предприятия устранить нарушения при хранении пестицидовПрокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами на одном из сельскохозяйственном предприятий.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на сельхозпредприятии «Кинобол» выявлены следующие нарушения:- отсутствует отдельное помещение для хранения пестицидов и агрохимикатов: они хранятся в складском помещении совместно с урожаем зерновых культур;- на складе и рядом с ним отсутствуют таблички, предупреждающие об опасности работы с ядохимикатами;- склад имеет нарушенную герметизацию, на окнах разорвана пленка, вдоль основания крыши имеются отверстия, в которые возможно проникновение атмосферных осадков, а также птиц;- пестициды, имеющие различную препаративную форму (жидкие и твердые), хранятся совместно;- лицом, ответственным за работу с пестицидами и агрохимикатами, сведения об их применении в журнал в полном объеме не заносились;- на складе обнаружено хранение препаратов, не отраженных в товарно-сопроводительных документах;- отсутствует информация об обеспечении персонала, работающего с пестицидами и агрохимикатами, средствами индивидуальной защиты;- к работе с пестицидами допущены посторонние лица.В настоящее время прокурором руководителю организации внесено представление, а в отношении ответственного должностного лица (агронома) возбуждено дело об административном правонарушении.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области