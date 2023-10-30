В июле из жизни ушел единственный сын актрисы Людмилы Хитяевой. Теперь звезда легендарной киноленты Тихий Дон мучается от одиночества.

В июле из жизни ушел единственный сын актрисы Людмилы Хитяевой. Теперь звезда легендарной киноленты "Тихий Дон" мучается от одиночества.5 июля на 70-м году жизни от сердечной недостаточности умер Павел Белокринкин, единственный сын актрисы Людмилы Хитяевой. Павел более тридцати лет работал в российском посольстве в Таиланде и прилетал на родину только ради того, чтобы навестить любимую маму. Безусловно, Хитяева находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Об этой страшной трагедии актриса рассказала в беседе с Борисом Корчевниковым, став гостьей его авторской программы "Жизнь и судьба".Артистка призналась, что до сих пор не может привыкнуть к той мысли, что любимого сына больше нет. К тому же тяжелую утрату ей приходится переживать в одиночестве, ведь к ней не приехал даже внук. А общаться с супругой Павла Людмила Хитяева не имеет ни малейшего желания."Я пустая. У меня пропал смысл жизни. У меня ушло сердце...Я закостенела. Я заледенела", – делится своими состоянием Людмила Хитяева.Организацию похорон и все материальные расходы она взяла на себя.Также легендарная актриса отметила, что считает вдову сына причастной к его смерти. По ее словам, когда эта дама пришла в их семью, в их дом пришла беда.Супруга Павла в молодые годы была манекенщицей, а, выйдя за муж, не работала ни дня. Как считает Хитяева, невестка оказывала негативное влияние на ее сына, а также умела лишь только тратить заработанные мужем деньги.Стоит отметить, что врачи и ранее советовали Павлу уезжать из Таиланда, так как неблагоприятный климат мог плохо сказываться на его здоровье. Тем не менее, хоть Людмила Хитяева и предвидела что-то неладное, миновать беды не удалось.